ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Ekim 2022 Pazartesi günü merak edildi. Birçok kişi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe nasıl bir yol haritası ile başlayacağını sorguluyor. Peki, 24 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

24 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 990,47, TL üzerinden yapan gram altın 990,62 liradan alınıyor, 990,89 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.514,00 liradan alınıyor, 6.661,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.343,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ekim itibariyle 1.634,00 liradan alınıyor, 1.673,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 6.513,00 TL alış, 6.662,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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