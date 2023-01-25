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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim tarih verip bombayı patlattı

25.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yatırımcılara tarih verip alım için mutlaka beklemeleri yönünde uyarıda bulunması sonrası yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar önceki kapanışını 18,8044 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8003 liradan, satış fiyatı ise 18.8087 liradan işlem görüyor. Peki, 25 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim tarih verip bombayı patlattı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ocak 2023 Çarşamba günü birçok kişi tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında "Alım için fırsat kollayan altın yatırımcısının şubat ayını mutlaka beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. " ifadelerini kullandı Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

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Altın fiyatları, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü önceki günün aksine kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.171,01 TL'den yapan gram altın bugün 1.168,08 TL alış, 1.168,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,796,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.700,00 liradan alınıyor, 7.770,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.913.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.874,00 liradan alınıyor, 3.913,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.956,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ocak itibariyle 1.932,00 liradan alınıyor, 1.952,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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UZMAN İSİMDEN KRİTİK ALTIN UYARISI! TARİH VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Alım için fırsat kollayan altın yatırımcısının şubat ayını mutlaka beklemesi gerektiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Pişyasalardaki dalgalanmaların gelecek hafta da sürebileceğini belirten İslam Memiş, "İkinci tur dalgalanmalarda bir düşüş trendine girilebilir. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor." dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: "MİLLET İTTİFAKI ADAY AÇIKLARSA YENİ BİR FİYATLANMA İÇİNDE OLUNACAK"

İslam Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ikinci tur dalgalanmalar ve düşüş trendinin sebebi ise millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ile piyasaların bir fiyatlama yapmaması. Eğer millet ittifakı bir aday açıklarsa o zaman yeni bir fiyatlanma içinde olunacak. Piyasalara hâkim olmak ve bu beklentiyi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım"

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