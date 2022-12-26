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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? Dikkat kritik eşiğin altına sarktı

26.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü; yani haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Önceki kapanışını yüzde 0,10 düşüşle 18,6578 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,6541 TL alış, 18,6615 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? Dikkat kritik eşiğin altına sarktı

Altın fiyatları ile ilgili uzman isimden uyarı geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatının bin 450 TL'yi göreceği tarihi açıkladı. İslam Memiş'in açıklaması sonrası güncel fiyatlar da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (26 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.079,77 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,79 TL alış, 1.078,93 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,132,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.088,00 liradan alınıyor, 7.179,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,578.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.530,00 liradan alınıyor, 3.602,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Aralık itibariyle 1.771,00 liradan alınıyor, 1.801,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Aralık günü 7.111,00 TL alış, 7,185,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası Para piyaslaarı uzmanı İslam Memiş, gram altının 1400-1450 liraya yükseleceği tarihi açıkladı. İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Aslında bu artış gerçek bir artış değil. Yalnızca dolar kurundaki değişim altını buralara getirdi çünkü dünya genelinde ons altını baskılamayı başardılar.” İslam Memiş "2023’ün ilk 5 ayında gram altını 1450 lira seviyelerinde görmek mümkün." dedi.
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