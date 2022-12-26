ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? Dikkat kritik eşiğin altına sarktı

Altın fiyatları ile ilgili uzman isimden uyarı geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatının bin 450 TL'yi göreceği tarihi açıkladı. İslam Memiş'in açıklaması sonrası güncel fiyatlar da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 26 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (26 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.079,77 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,79 TL alış, 1.078,93 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,132,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.088,00 liradan alınıyor, 7.179,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,578.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.530,00 liradan alınıyor, 3.602,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Aralık itibariyle 1.771,00 liradan alınıyor, 1.801,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Aralık günü 7.111,00 TL alış, 7,185,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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