ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 26 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde derin bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatlarının yükseliş göstermesi beklenirken birçok kişi internette güncel fiyatları sorguluyor. Peki, 26 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim 2022 güncel altın fiyatları..
26 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 988,79, TL üzerinden yapan gram altın 990,79 liradan alınıyor, 990,99 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.578,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.485,00 liradan alınıyor, 6.573,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.305,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.242,00 liradan alınıyor, 3.302,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ekim itibariyle 1.626,00 liradan alınıyor, 1.652,00 liradan satılıyor.
Tam altın 26 Ekim günü 6.484,00 TL alış, 6.572,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.