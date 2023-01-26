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GRAM ALTIN 1.178 TL'ye yükselerek REKOR kırdı! 26 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ne kadar? Uzman isimden uyarı: 5 bin TL olacak!

26.01.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram altının 1.178 TL'yi görerek rekor kırması ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yatırımcılara tarih verip uyarıda bulunması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar internette araştırılıyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN 1.178 TL'ye yükselerek REKOR kırdı! 26 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ne kadar? Uzman isimden uyarı: 5 bin TL olacak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü birçok kişi tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada gram altının 5 bin TL'yi göreceği tarihi verdi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (26 OCAK 2023 PERŞEMBE)

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Altın fiyatları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü önceki günün aksine yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.175,83 TL'den yapan gram altın bugün 1.178 TL TL alış, 1.177,81 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,813,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.738,00 liradan alınıyor, 7.814,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.921.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.882,00 liradan alınıyor, 3.923,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.961,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ocak itibariyle 1.941,00 liradan alınıyor, 1.961,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

İSLAM MEMİŞ TARİH VEREREK UYARDI: "GRAM ALTIN O GÜNE KADAR 5 BİN TL'Yİ GÖRECEK!"

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaynaklanıyor. Öte yandan rezerv yükselmesi de fiyatlarda etkili oluyor.

Ayrıca, son dönemde yaşanan fiyat artışları piyasaları derinden etkiledi.

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"ALTIN FİYATLARI 2024 YILINA DEK 5 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR"

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının 2024 yılına kadar 5 bin TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.

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