ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 27 Eylül Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak edildi. Peki, 27 Eylül Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 963,00 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 968,51 lira satış fiyatı 968,68 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.496,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.419,00 TL satış fiyatı 6.528,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.268,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.209,00 TL alış ve 3.283,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.629,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Eylül itibariyle 1.610,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.638,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.413,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.521,00 TL

