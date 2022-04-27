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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın alış satış fiyatları!

27.04.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. 27 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın alış satış fiyatları!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı merak konusu oldu. Peki 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

27 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 902,75 TL

Gram altın satış: 902,93 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.887,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.943,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.947,00 TL

Yarım altın satış: 2.982,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

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