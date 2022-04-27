ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın alış satış fiyatları!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı merak konusu oldu. Peki 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

27 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 902,75 TL

Gram altın satış: 902,93 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.887,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.943,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.947,00 TL

Yarım altın satış: 2.982,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

