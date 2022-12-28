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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 28 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL?

28.12.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALtın alıp satacak olan tüm vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyorlar. Haftanın üçüncü işlem gününde altın bileziğin alış satış fiyatının ne olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 28 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 28 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL?

28 Aralık 2022 güncel altın bilezik alış satış fiyatının ne olduğu merak edliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın üçüncü işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte anlık altın bilezik alış satış fiyatları...

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altın bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 603,65 TL'den alınıyor ve 729,36 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,56 TL iken satışı ise 895,00 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 995,19 TL'den alınırken 1.063,45 TL'den satılıyor.

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