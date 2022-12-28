ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 28 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL?

28 Aralık 2022 güncel altın bilezik alış satış fiyatının ne olduğu merak edliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın üçüncü işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte anlık altın bilezik alış satış fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 603,65 TL'den alınıyor ve 729,36 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,56 TL iken satışı ise 895,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 995,19 TL'den alınırken 1.063,45 TL'den satılıyor.

