ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 28 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yatırımcıların yanı sıra çok sayıda vatandaş da güncel fiyatlara erişmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...
28 Ekim Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 994,15 TL üzerinden yapan gram altın 995,10 liradan alınıyor, 995,30 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.565,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.500,00 liradan alınıyor, 6.571,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.294,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.298,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.647,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Ekim itibariyle 1.630,00 liradan alınıyor, 1.648,00 liradan satılıyor.
Tam altın 28 Ekim günü 6.500,00 TL alış, 6.582,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.