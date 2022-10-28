ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 28 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yatırımcıların yanı sıra çok sayıda vatandaş da güncel fiyatlara erişmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...

28 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Ekim Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 994,15 TL üzerinden yapan gram altın 995,10 liradan alınıyor, 995,30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.565,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.500,00 liradan alınıyor, 6.571,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.294,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.298,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.647,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Ekim itibariyle 1.630,00 liradan alınıyor, 1.648,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Ekim günü 6.500,00 TL alış, 6.582,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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