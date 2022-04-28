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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında anlık son durum!

28.04.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 28 Nisan 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler ve düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle kuyumculara gidecek olan vatandaşlar 28 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki 28 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında anlık son durum!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 28 Nisan 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler 28 Nisan 2022 Perşembe günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki 28 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

28 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 891,78 TL

Gram altın satış: 892,03 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.882,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.913,00 TL

Yarım altın satış: 2.952,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.457,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.475,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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