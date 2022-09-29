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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

29.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan doları geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sığ piyasada 18.55'in üzerine çıkmıştı. Dolar fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını internette araştırılıyor. Peki, 29 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 29 Eylül Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 29 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

29 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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29 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 987,53 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 984,31 lira satış fiyatı 984,52 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.600,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.475,00 TL satış fiyatı 6.581,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.315,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.243,00 TL alış ve 3.310,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,657,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Eylül itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.653,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.481,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.594,00 TL

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