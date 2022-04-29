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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları!

29.04.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 29 Nisan 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yaptığı açıklamada fiyatlardaki gerilemeyi işaret edip "Şu anda altın almak mantıklı" ifadesini kullanmıştı. Peki 29 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 29 Nisan 2022 Cuma günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 29 Nisan 2022 Cuma günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 29 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin ayrıntıları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

29 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,55 TL

Gram altın satış: 905,71 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.896,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.961,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.952,00 TL

Yarım altın satış: 2.992,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.496,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.960,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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