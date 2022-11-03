ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Fed faiz kararı açıklaması sonrası 3 Kasım 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Peki, 3 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

3 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 979,45 TL üzerinden yapan gram altın 981,08 liradan alınıyor, 981,24 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.505,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.514,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.264,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.216,00 liradan alınıyor, 3.268,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.631,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 1.612,00 liradan alınıyor, 1.633,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Kasım günü 6.425,00 TL alış, 6.507,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP



