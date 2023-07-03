ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 3 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar son kapanışını 26.0260 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9976 liradan, satış fiyatı ise 26.0544 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.86'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.3647 TL'den yapan euro şu anda 28.3545 TL alış ve 28.3750 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 3 Temmuz2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.597,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.604,46 TL alış, 1.604,75 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.600,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.257,00 liradan alınıyor, 10.666,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.324.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.137,00 liradan alınıyor, 5.357,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.662,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Temmuz itibariyle 2.576,00 liradan alınıyor, 2.679,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Temmuz günü 10.303.78 TL alış, 10,525,74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



