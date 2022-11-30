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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 30 Kasım tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Uzman isimden uyarı!

30.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın sertifikalarının, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladığını ifade ederek bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu vurguladı. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 30 Kasım tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Uzman isimden uyarı!

Altın fiyatları internette araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0,03 artışla 18,6377 TL'den yapan Dolar geçtiğimiz gün 18,6323 TL alış, 18,6432 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

30 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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30 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.047,79 TL'den yapan gram altın bugün 1.051,85 TL alış, 1.052,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.887.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.837,00 liradan alınıyor, 6.912,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,455,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.406,00 liradan alınıyor, 3.466,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.727,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Kasım itibariyle 1.699,00 liradan alınıyor, 1.733,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 30 Kasım günü 6.829,00 TL alış, 6.906,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Fiziki olarak da teslim alınabilecek Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Piyasa uzmanı ünlü isim İslam Memiş, bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek, “Alım-satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil” uyarısında bulundu.

“Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darphane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. 'Bu nedir' diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan (5 ton altın karşılığı) 500 milyon adet piyasaya sürüldü”

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Gram altına alternatif olacak! Gram altına alternatif olacak!
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