ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 31 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 31 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor. Birçok kişi FED toplantısı öncesi güncel fiyatları araştırıyor. Peki; gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

31 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 982,72 TL üzerinden yapan gram altın 981,83 liradan alınıyor, 982,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.565,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.430,00 liradan alınıyor, 6.524,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.294,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.212,00 liradan alınıyor, 3.270,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.647,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ekim itibariyle 1.611,00 liradan alınıyor, 1.635,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Ekim günü 6.420,00 TL alış, 6.514,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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