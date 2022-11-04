ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte ayndan Dolar ve Euro'nun yanı sıra yüzde 20 yükselişle önceki kapanışını 20,8341 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i 20,8172 TL alış, 20,8510 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Kasım Cuma günü güncel altın fiyatları...

4 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Kasım Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 975,41 TL üzerinden yapan gram altın 982,99 liradan alınıyor, 983,17 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.451,00 liradan alınıyor, 6.515,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.218,00 liradan alınıyor, 3.262,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Kasım itibariyle 1.618,00 liradan alınıyor, 1.634,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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