ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte ayndan Dolar ve Euro'nun yanı sıra yüzde 20 yükselişle önceki kapanışını 20,8341 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i 20,8172 TL alış, 20,8510 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Kasım Cuma günü güncel altın fiyatları...
4 Kasım Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 975,41 TL üzerinden yapan gram altın 982,99 liradan alınıyor, 983,17 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.451,00 liradan alınıyor, 6.515,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.218,00 liradan alınıyor, 3.262,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Kasım itibariyle 1.618,00 liradan alınıyor, 1.634,00 liradan satılıyor.
Tam altın 4 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.