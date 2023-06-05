ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 5 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Dolar son kapanışını 21.0742 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.0721 liradan, satış fiyatı ise 21.0764 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.5916 TL'den yapan euro şu anda 22.5455 TL alış ve 22.6379 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise bugün 26,1500 TL alış, 26,5024 TL satış fiyatından işlem görüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.313,16 TL'den yapan gram altın bugün 1.320,23 TL alış, 1.320,47 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.187,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.867,00 liradan alınıyor, 9.058,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.566.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.426,00 liradan alınıyor, 4.515,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.290,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Haziran itibariyle 2.220,00 liradan alınıyor, 2.264,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Haziran günü 8.709.44 TL alış, 8,887,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



