FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 5 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 5 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

05.06.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar akşam saatlerinde 21.08 TL seviyelerinden işlem gördü. Dolardaki yükselişin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 5 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Dolar son kapanışını 21.0742 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.0721 liradan, satış fiyatı ise 21.0764 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.5916 TL'den yapan euro şu anda 22.5455 TL alış ve 22.6379 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise bugün 26,1500 TL alış, 26,5024 TL satış fiyatından işlem görüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.313,16 TL'den yapan gram altın bugün 1.320,23 TL alış, 1.320,47 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.187,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.867,00 liradan alınıyor, 9.058,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.566.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.426,00 liradan alınıyor, 4.515,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.290,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Haziran itibariyle 2.220,00 liradan alınıyor, 2.264,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Haziran günü 8.709.44 TL alış, 8,887,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!
Altın yüzde 58, döviz yüzde 43, sıfır otomobilde yüzde 87… Altın yüzde 58, döviz yüzde 43, sıfır otomobilde yüzde 87…
'Kiralar düşecek' diyen uzman isim gerekçesini böyle açıkladı'Kiralar düşecek' diyen uzman isim gerekçesini böyle açıkladı
Anahtar Kelimeler:
gram altın altın fiyatları altın fiyatları son dakika çeyrak altın

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Hem dolar hem petrol! Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Hem dolar hem petrol! Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Sigaraya zam mı geldi? Herkes bunu konuşuyor...

Sigaraya zam mı geldi? Herkes bunu konuşuyor...

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Müzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayın

Müzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.