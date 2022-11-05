ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 5 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Kasım 2022 Cumartesi günü hem vatandaşlar hem de konuya dair detaylara erişmek isteyen yatırımcılar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 1,89 artışla 18,4913 TL yapan Euro bugün 18,4607 TL alış, 18,5220 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını yüzde 2,17 artışla 21,1188 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise bugün 20,9774 Tl alış, 21,2603 Tl satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

5 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 975,41 TL üzerinden yapan gram altın 1.003,36 liradan alınıyor, 1.004,21 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.527,00 liradan alınıyor, 6.622,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.263,00 liradan alınıyor, 3.324,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Kasım itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.663,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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