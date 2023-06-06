ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 6 Haziran 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 6 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Öte yandan dolar son kapanışını 21.3080 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.3058 liradan, satış fiyatı ise 21.3103 liradan işlem görüyor. Yüzde 0,84'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 23.0012 TL'den yapan euro şu anda 22.9084 TL alış ve 22.0940 TL satış fiyatına sahip. İşte 6 Haziran 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (6 HAZİRAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 6 Haziran 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.340,74 TL'den yapan gram altın bugün 1.342,87 TL alış, 1.343,10 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.085,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.858,00 liradan alınıyor, 9.099,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.525.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.422,00 liradan alınıyor, 4.532,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.269,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Haziran itibariyle 2.218,00 liradan alınıyor, 2.272,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Haziran günü 8.695.78 TL alış, 8,874,14 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



