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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

06.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 6 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan Dolar önceki kapanışını 18,8957 TL'den yaptı. Dolar 18.8889 TL alış fiyatından, 18.9027 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ne kadar? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Mart 2023 Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil ibreyi gösteriyor. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 6 Mart 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.126,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.126,64 TL alış, 1.126.83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,452,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.446,00 liradan alınıyor, 7.520,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.740.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.735,00 liradan alınıyor, 3.775,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.870,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Mart itibariyle 1.868,00 liradan alınıyor, 1.878873,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Mart günü 7.534,00 TL alış, 7,603,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik fiyatları:

Altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.042,06 TL'den yapan 22 ayar altın bilezik 1.039,83 TL alış, 1.048,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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