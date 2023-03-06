ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Mart 2023 Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil ibreyi gösteriyor. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları, 6 Mart 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.126,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.126,64 TL alış, 1.126.83 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,452,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.446,00 liradan alınıyor, 7.520,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.740.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.735,00 liradan alınıyor, 3.775,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.870,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Mart itibariyle 1.868,00 liradan alınıyor, 1.878873,00 liradan satılıyor.
Tam altın 6 Mart günü 7.534,00 TL alış, 7,603,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik fiyatları:
Önceki kapanışını 1.042,06 TL'den yapan 22 ayar altın bilezik 1.039,83 TL alış, 1.048,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.