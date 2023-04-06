ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 6 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Dikkat alış fiyatı 1.245,11 TL oldu!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Nisan 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü altın fiyatları...
Altın fiyatları, 6 Nisan 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.250,33 TL'den yapan gram altın bugün 1.244,93 TL alış, 1.245.16 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.361,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.232,00 liradan alınıyor, 8.326,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.196.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.129,00 liradan alınıyor, 4.178,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.098,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Nisan itibariyle 2.065,00 liradan alınıyor, 2.089,00 liradan satılıyor.
Tam altın 6 Nisan günü 8.175,27 TL alış, 8,333,25 TL satış fiyatından el değiştiriyor.