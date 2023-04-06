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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 6 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Dikkat alış fiyatı 1.245,11 TL oldu!

06.04.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Nisan 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın tarihi rekor sonrası 1.245,11 TL alış fiyatından işlem görüyordu. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2521 liradan, satış fiyatı ise 19.2594 liradan el değiştiriyor. Peki, Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Nisan 2023 Perşembe güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 6 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Dikkat alış fiyatı 1.245,11 TL oldu!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Nisan 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (6 NİSAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 6 Nisan 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.250,33 TL'den yapan gram altın bugün 1.244,93 TL alış, 1.245.16 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.361,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.232,00 liradan alınıyor, 8.326,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.196.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.129,00 liradan alınıyor, 4.178,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.098,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Nisan itibariyle 2.065,00 liradan alınıyor, 2.089,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Nisan günü 8.175,27 TL alış, 8,333,25 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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