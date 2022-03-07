Altın fiyatları son dakika! 7 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

7 Mart Pazartesi altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 7 Mart 2022 Pazartesi gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 7 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

7 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL

7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL

7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL

7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL

