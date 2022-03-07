Altın fiyatları son dakika! 7 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

7 Mart Pazartesi altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 7 Mart 2022 Pazartesi gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 7 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.
7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.
7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL
7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL
7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL
7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL
7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL
7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL
7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL
7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL
7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL
7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL
7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL
7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL
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