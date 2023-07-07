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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

07.07.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış-satış fiyatları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2023 Cuma günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2023 günü merak edildi. Dolar ve euro alış-satış fiyatları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Öte yandan dolar önceki kapanışını 26,1191 TL'den yaptı. Dolar 26,0884 TL alış, 26,1500 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28,4242 TL'den yapan euro şu anda 28.4041 TL alış ve 28.4444 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 7 Temmuz 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (7 TEMMUZ 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.602,62 TL'den yapan gram altın bugün 1.604,17 TL alış, 1.604,45 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.666,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.407,00 liradan alınıyor, 10.676,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.357.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.211,00 liradan alınıyor, 5.363,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.676,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Temmuz itibariyle 2.614,00 liradan alınıyor, 2.681,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Temmuz günü 10.374.50 TL alış, 10,585,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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