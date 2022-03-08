Altın fiyatları son dakika! 8 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mart 2022 Salı gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

8 Mart Salı altın fiyatları haftanın ikinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı ve müzakere görüşmeleri sebebiyle döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 8 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 8 Mart 2022 Salı günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

8 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü gram altın alış: 922,39TL

8 Mart Salı günü gram altın satış: 922,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 6.039,00 TL

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 6.131,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.993,00TL

8 Mart Salı günü yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.495,00 TL

8 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü tam altın alış: 5.967,00 TL

8 Mart Salı günü tam altın satış: 6.076,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Ata altın alış: 6.128,00 TL

8 Mart Salı günü Ata altın satış: 6.234,00 TL

