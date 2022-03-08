Altın fiyatları son dakika! 8 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mart 2022 Salı gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

8 Mart Salı altın fiyatları haftanın ikinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı ve müzakere görüşmeleri sebebiyle döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 8 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 8 Mart 2022 Salı günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.
8 Mart Salı günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.
8 Mart Salı günü gram altın alış: 922,39TL
8 Mart Salı günü gram altın satış: 922,59 TL
8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 6.039,00 TL
8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 6.131,00 TL
8 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.993,00TL
8 Mart Salı günü yarım altın satış: 3.049,00 TL
8 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.495,00 TL
8 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.524,00 TL
8 Mart Salı günü tam altın alış: 5.967,00 TL
8 Mart Salı günü tam altın satış: 6.076,00 TL
8 Mart Salı günü Ata altın alış: 6.128,00 TL
8 Mart Salı günü Ata altın satış: 6.234,00 TL
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