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Altın fiyatları son dakika! 9 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

09.03.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart Çarşamba günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları üçüncüsü gerçekleştirilen Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 9 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 9 Mart Çarşamba gününün güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları son dakika! 9 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

9 Mart Çarşamba altın fiyatları haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana yakından takip ediliyor. Müzakerelerde 3. turun ardından Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 9 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 9 Mart 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Altın güne nasıl başladı?

9 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü gram altın alış: 954,89 TL

9 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 955,11 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 6.249,00 TL

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 6.343,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 3.093,00 TL

9 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 3.148,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.545,00 TL

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.574,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 6.167,00 TL

9 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 6.274,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Ata altın alış: 6.217,04 TL

9 Mart Çarşamba günü Ata altın satış: 6.377,08 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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