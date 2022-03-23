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Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mart Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altının gram fiyatı 23 Mart Çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki 23 Mart gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Mart güncel fiyatlar...

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde çeyrek ve gram altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunmuş ve almamaları yönünde tavsiye vermişti. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesine yer vermişti. Peki 23 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 916,02 TL

Gram altın satış: 916,21 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.950,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.012,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.984,00 TL

Yarım altın satış: 3.016,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.490,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.508,00TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.931,00 TL

Tam altın satış: 5.989,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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