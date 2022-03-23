Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde çeyrek ve gram altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunmuş ve almamaları yönünde tavsiye vermişti. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesine yer vermişti. Peki 23 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...
Gram altın alış: 916,02 TL
Gram altın satış: 916,21 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.950,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.012,00 TL
Yarım altın alış: 2.984,00 TL
Yarım altın satış: 3.016,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.490,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.508,00TL
Tam altın alış: 5.931,00 TL
Tam altın satış: 5.989,00 TL
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