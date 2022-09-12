ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 12 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...
12 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.007,11 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.004,21 lira satış fiyatı 1.004,39 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.654,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.583,00 TL satış fiyatı 6.677,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.338,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.285,00 TL alış ve 3.338,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.669,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Eylül itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.672,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.576,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.667,00 TL
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