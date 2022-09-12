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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

12.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Eylül 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 12 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

12 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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12 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.007,11 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.004,21 lira satış fiyatı 1.004,39 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.654,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.583,00 TL satış fiyatı 6.677,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.338,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.285,00 TL alış ve 3.338,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.669,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Eylül itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.672,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.576,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.667,00 TL

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