FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 14 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 14 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

14.09.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Eylül 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler internette gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 14 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 14 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel altın fiyatları 14 Eylül Çarşamba günü merak edilen konular arasında yer alıyor. Ggram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 14 Eylül Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

14 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

14 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 999,06 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 999,89 lira satış fiyatı 1.000,10 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.642,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.678,00 TL satış fiyatı 6.647,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.332,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.288,00 TL alış ve 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.666,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Eylül itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.667,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.572,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.643,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’ye en ez 300 kişi gelip 6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…Türkiye’ye en ez 300 kişi gelip 6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…
Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!
Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın altın fiyatları son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Kral 3. Charles imza atarken küplere bindi!

Kral 3. Charles imza atarken küplere bindi!

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Kripto para yatırımcıları şokta! Bitcoin, ABD'de açıklanan kritik veri sonrası sert düştü

Kripto para yatırımcıları şokta! Bitcoin, ABD'de açıklanan kritik veri sonrası sert düştü

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.