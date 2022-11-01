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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP: FED faiz kararı öncesi 1 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

01.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem günü olan 1 Kasım'da yakından takip ediliyor. FED faiz toplantısı öncesi vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Öte yandan Dolar 1 Kasım Salı günü sabah saatlerinde 18,60 TL bandının üzerinde yer alıyor. Dolar, 18,6092 TL alış fiyatı, 18,6135 TL satış fiyatınsan işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Kasım 2022 Salı günü FED faiz toplantısı öncesi güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP: FED faiz kararı öncesi 1 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın fiyatları 1 Kasım 2022 Salı günü yapılacak olan FED faiz kararı toplantısı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Euro 1 Kasım Salı günü 18.4150 TL alış, 18,4750 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İngiliz Sterlin'i bugün 21,4556 TL alış, 21,5135 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Öte yandan bugün gerçekleştirilecek olan toplantı yarın da yapılacak ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? 1 Kasım 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

1 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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1 Kasım Salı günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 976,87 TL üzerinden yapan gram altın 980,19 liradan alınıyor, 980,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.476,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.436,00 liradan alınıyor, 6.494,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.249,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.218,00 liradan alınıyor, 3.257,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.624,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Kasım itibariyle 1.613,00 liradan alınıyor, 1.628,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Kasım günü 6.435,00 TL alış, 6.493,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

FED

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

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