ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA haberleri 31 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.209,38 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Dolar son kapanışını 19.1404 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1362 liradan, satış fiyatı ise 19.1446 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.20'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 20.7471 TL'den yapan euro şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Mart 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (31 MART 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 31 Mart 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.213,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.209,38 TL alış, 1.209.54 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.122,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.975,00 liradan alınıyor, 8.056,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.076.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.999,00 liradan alınıyor, 4.043,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.038,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.022,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Mart günü 7.961,00 TL alış, 8,043,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

22 ayar altın bilezik 31 Mart 2023 Cuma günü 1.116,29 TL alış, 1.128,31TL satış fiyatından el değiştiriyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın ise bugün 882,84 TL alış 882,97 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

14 ayar altın 677,03 TL'den alınıp 813,78 TL'den satılıyor.