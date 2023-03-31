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Dolar yatırımcıları dikkat! Daha çok kazanmak için o tarihi bekleyin! İşte 31 Mart 2023 Cuma güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları

31.03.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sebebiyle açıklamada bulunan uzman isim, daha çok kazanmak için vatandaşlara tarihi verdi. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 31 Mart 2023 Cuma güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar yatırımcıları dikkat! Daha çok kazanmak için o tarihi bekleyin! İşte 31 Mart 2023 Cuma güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Öte yandan gram altın 1.209,38 TL alış, 1.209,54 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altın ise 7.975 TL alış, 8.056,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Güncel dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. İşte 31 Mart 2023 Cuma güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI!

Altın alacaklara uyarıda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarıda bulundu. "Uzun vadeli yatırımcıysanız kuyumcudan alın." diyen uzman isim yatırım yapmakla ilgilenenler için bilgi verdi.

Doların destek seviyesinde yani 1958 seviyesinde kurulması halinde 1948 dolar seviyesini test edebileceğini belirten uzman isim, altına yönelik ise orta ve uzun vadede olumlu bir görünüm olduğunu ifade etti.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.1404 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1362 liradan, satış fiyatı ise 19.1446 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.20'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.7471 TL'den yapan euro şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip.

s

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin son kapanışını 23.5972 TL'den yaptı.

İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.5580 liradan, satış fiyatı ise 23.6365 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA haberleri 31 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.209,38 TL'ye düştü! ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA haberleri 31 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.209,38 TL'ye düştü!

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