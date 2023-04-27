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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi 27 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

27.04.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Nisan 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararının açıklanacak olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Şimdi gözler bugün aktarılacak olan 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi 27 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum 27 Nisan 2023 Perşembe günü netleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı öncesi merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı için faiz artışı yapılması beklenmiyor. Güncel tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 27 Nisan 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (27 NİSAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 27 Nisan 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.242,30 TL'den yapan gram altın bugün 1.247,69 TL alış, 1.247.85 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.001,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.896,00 liradan alınıyor, 9.041,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.542.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.461,00 liradan alınıyor, 4.561,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.288,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Nisan itibariyle 2.237,00 liradan alınıyor, 2.298,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Nisan günü 8.743,53 TL alış, 8,918,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararının saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak ele alındı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

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