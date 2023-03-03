ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isimden dudak uçuklatan uyarı: 3 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Mart 2023 Cuma günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, 3 Mart 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (3 MART 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 3 Mart 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.115,81 TL'den yapan gram altın bugün 1.116,76 TL alış, 1.116.93 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,452,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.389,00 liradan alınıyor, 7.463,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.740.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.706,00 liradan alınıyor, 3.746,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.870,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Mart itibariyle 1.853,00 liradan alınıyor, 1.873,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Mart günü 7.534,00 TL alış, 7,603,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI İÇİN DUDAK UÇUKLATAN UYARI

İslam Memiş fiyatlarda yaşanan düşüşe dikkat çekip "Senelik bazda 1.450 TL seviyesi kırıldıktan sonra hedefim 1.550 TL'dir" dedi.

Uzman isim altının her zaman kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.

