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ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 15 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 15 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

15.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu nedeniyle birçok kişi güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 15 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 15 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 15 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 15 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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15 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,54 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 989,68 lira satış fiyatı 989,83 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.619,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.527,00 TL satış fiyatı 6.598,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.321,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.256,00 TL alış ve 3.304,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.660,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Eylül itibariyle 1.633,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.533,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.605,00 TL

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