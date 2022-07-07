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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların tekrar rekora koşması sonrası birçok kişi internette; gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz Perşembe günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar/TL tekrar yukarı yönlü harekete başladı. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 7 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

7 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 7 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 962,71'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,98 lira satış fiyatı 966,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.341,00 TL satış fiyatı 6.463,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.231,00 TL'den yapan yarım altın, 3.171,00 TL alış 3.244,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 7 Temmuz itibariyle 1.589,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.335,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.460,00 TL

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