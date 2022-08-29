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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

29.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yan haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yatırımcının gözü altındaki hareketlilikte. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarınsa sorgulanmaya başlandı. Peki, 29 Ağustos Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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29 Ağustos Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,90 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.005,99 lira satış fiyatı 1.006,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.558,00 TL satış fiyatı 6.636,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.389,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.286,00 TL alış ve 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Ağustos itibariyle 1.645,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.665,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.578,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.659,00 TL

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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