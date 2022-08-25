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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın ne kadar oldu, kaç TL? 25 Ağustos 2022 Perşembe cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

25.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde hızlı bir şekilde artış gösteren gram altın bu hafta düşüşte. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 19 Ağustos 2022 Perşembe cumhuriyet altını, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın ne kadar oldu, kaç TL? 25 Ağustos 2022 Perşembe cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 25 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

25 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

ALTINLAR

25 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını önceki kapanışını 6.739,00 TL'den yapmıştı.
Cumhuriyet altını alış: 6.865,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.969,00 TL

cumhuriyet altını

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın önceki kapanışını 1.021,53'den yapmıştı.
Gram altın alış: 1.029,94 TL
Gram altın satış: 1.030,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın önceki kapanışını 1.690,00 TL'den yapmıştı.
Çeyrek altın alış: 1.686,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.699,00 TL

altınlar karışık

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın önceki kapanışını 3.381,00 TL'den yapmıştı.
Yarım altın alış: 3.364,00 TL
Yarım altın satış: 3.400,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.726,00 TL
Tam altın satış: 6.775,00 TL

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