Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat... Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Koronavirüsten darbe yiyen ABD ekonomisi son günlerde seçim yarışıyla birlikte teşviklerden elini ayağını çekmek üzere. Doların hızlı bir şekilde tırmanışa geçmesi ile altın fiyatları ve gümüş piyasası sert düşüşe geçti. Yatırımcılar Fed yetkililerinin ABD ekonomisi için teşvik yorumlarını yapmasını beklemeye başladı. Yatırımcılar altın fiyatları neden düşüyor, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi sorularına cevap arıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Amerika'da yaşanan seçim yarışı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında sert bir şekilde devam ederken, buna ek olarak Yüksek Mahkeme Başkanı Ruth Bader Ginsburg'un ölümü ile yerini kimin dolduracağı tartışmaları başladı. ABD'de yaşanan bu sıkıntılar koronavirüs teşviklerini azalttı. Bunun sonucu olarak dolar fiyatları artarken, altın ve gümüş piyasası düşey yönde hareket etmeye başladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek?

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD ekonomisine koronavirüs salgınının darbe vurmasından sonra seçim yarışı ve ülkenin gündemini meşgul eden diğer olaylar koronavirüs endişesini gölgede bıraktı. Bugün itibaren spot altın fiyatı yüzde 0.5 düşerek ons başına 1,853.60 doları gördü. Geçtiğimiz Temmuz ayından sonra en düşük seviyesini gören spot altın Londra saati ile 07:02'de 1,854.39 dolara geldi. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılar, sürekli altın fiyatları artacak tahminlerinden dolayı spot altındaki bu gerilemeyle şaşkına uğradı. Doların artışı emtia piyasasını da vurdu. Spot gümüş yüzde 4.7 geriledi ons başına 22.2010 dolar seviyesine kadar geldi.. Platin fiyatlarında fazla değişiklik olmazken, paladyum fiyatları yüzde 0.4 değer kaybetti. Peki altın fiyatları tekrar yükselecek mi?