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Altın fiyatları uçtu vatandaş gümüş takıya yöneldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş vatandaşları gümüş yüzük ve takılara yönlendirdi.

Altın fiyatları uçtu vatandaş gümüş takıya yöneldi

Altın fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşları gram yada kiralık altına yönlendirirken bazı vatandaşlar ise çareyi gümüş takı ve yüzüklerde buldu. Özellikle son zamanlarda altındaki yükseliş cep yakıp, yeni evlenecekleri kara kara düşündürürken, gümüş takılara olan ilgiyi de arttırdı.

Gaziantep’te yıllardır gümüş üretimi ve satışı yapan ve son yıllarda hiç olmadığı kadar satışlarının arttığını söyleyen Mehmet Çakmak, “Son yıllarda altın fiyatları çok yüksek olduğu için gümüş vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Biz gümüş takı üretip satışını yapıyoruz. Şuan altının yüksek olması özellikle gümüş yüzük ve takı satışlarını gerçekten olumlu anlamda değiştirdi. Özellikle yeni evlenen gençlerin bile altın yerine gümüş tercih ettiklerini görebilmekteyiz. Bu nedenle de gümüşçülük işi şuan fazlasıyla revaçta. Gümüş şu anda altının tahtını sallıyor. Bunun en büyük göstergesi de evlenen çiftlerin altın yerine gümüş tercih etmeye başlamasıdır” dedi.

Gaziantep’ten dünyaya ihraç

Gümüş yüzük ve takıları Türkiye’nin her yerine sattıklarını ve dünyanın pek çok noktasına da ihraç ettiklerini söyleyen Çakmak, “Satışlarımız çok iyi gidiyor. Yaptığımı gümüş takıları ve yüzükleri Türkiye’nin 81 iline satıyoruz. Bunun dışında Avusturya, İngiltere, Almanya ve hatta Avusturalya gibi ülkelere de satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları ne durumda

Gümüş fiyatlarından da bahseden Çakmak, “Gümüş fiyatları altın gibi çok fazla yükseliş ve değişim göstermedi. Şuanda da normal bir gümüş takı modelimizin fiyatı en düşük gram fiyatı 12 lira olarak seyrediyor. En yüksek gümüş takı fiyatımız ise 4 bin 500 lira civarında. Bu fiyatlarla gümüş şuanda altının tahtını sallıyor” şeklinde konuştu.

“Altın pahalı olduğu için gümüş yüzük alıyoruz”

Altında yaşanan artış nedeniyle gümüş yüzükleri tercih eden Mesut Doğan isimli vatandaş ise, “Altın son zamanlarda çok pahalı olduğu için biz de gümüş yüzük alıyoruz. Gümüşü bu aralar daha çok tercih ediyoruz. Yani bu ortamda Allah yeni evlenenlere de yardım etsin” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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gümüş, Altın, takı,

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