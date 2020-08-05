Altın fiyatları ve Beyrut patlaması ilişkisi! Uzman isimden dikkat çekici altın yorumu!

Altın fiyatları üzerindeki yükseliş yatırımcıların ve vatandaşların altın nereye gidiyor sorusunu sormasına neden oldu. Son dönemde altın için alım fırsatı arayanlar altın fiyatları neden artıyor diye merak ediyor. Altının hızlı hareketi konusunda açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; özellikle altın fiyatları ve Beyrut patlaması arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Altın neden yükseliyor?

Vatandaşların cevap aradığı altın fiyatları neden yükselişte sorusuna uzmanların çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor. İslam Memiş; bu haftayla ilgili olarak EFT girişlerinde yoğunluk olduğunu fakat dün sakinlik yaşandığını belirtirken altın neden arttı sorusuna cevap olabilecek şekilde Lübnan’da yaşanan Beyrut patlamasına değindi. Gerçekleşen Beyrut patlamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve psikolojik direnç seviyesini hızlı bir şekilde yukarı yönlü kırdığını belirtti. Dünkü sakinliğin üzerine Beyrut patlamasının ardından fiyatlamaların tekrar olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. Yurt dışından gelen olumlu yönlü verilerin ve yatay seyrin üzerine bir miktar geri çekilmeler beklenirken Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini belirtti. Altın fiyatları yorumları içerisinde Beyrut patlaması da değerlendiriliyor.