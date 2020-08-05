Altın fiyatları ve Beyrut patlaması ilişkisi! Uzman isimden dikkat çekici altın yorumu!

Altın fiyatları üzerindeki yükseliş yatırımcıların ve vatandaşların altın nereye gidiyor sorusunu sormasına neden oldu. Son dönemde altın için alım fırsatı arayanlar altın fiyatları neden artıyor diye merak ediyor. Altının hızlı hareketi konusunda açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; özellikle altın fiyatları ve Beyrut patlaması arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
Vatandaşların cevap aradığı altın fiyatları neden yükselişte sorusuna uzmanların çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor. İslam Memiş; bu haftayla ilgili olarak EFT girişlerinde yoğunluk olduğunu fakat dün sakinlik yaşandığını belirtirken altın neden arttı sorusuna cevap olabilecek şekilde Lübnan’da yaşanan Beyrut patlamasına değindi. Gerçekleşen Beyrut patlamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve psikolojik direnç seviyesini hızlı bir şekilde yukarı yönlü kırdığını belirtti. Dünkü sakinliğin üzerine Beyrut patlamasının ardından fiyatlamaların tekrar olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. Yurt dışından gelen olumlu yönlü verilerin ve yatay seyrin üzerine bir miktar geri çekilmeler beklenirken Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini belirtti. Altın fiyatları yorumları içerisinde Beyrut patlaması da değerlendiriliyor.
İslam Memiş; altın ne kadar yükselir konusunda; altının 10 senedir zirvede bulunduğunu, bu sene 11. yıla girdiğini dile getirdi. Altının 2020 yılında da yatırımcıların yüzünü güldürmeyi sürdürdüğünü aktardı. Altın fiyatları niye artıyor noktasında yaptığı değerlendirmelere göre Memiş; EFT girişlerinin sebebini, bol likidite, düşük faiz ve koronavirüsle alakalı ikinci dalga beklentisiyle bağdaştırdı.
Psikolojik direnç olan 2000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasının ardından İsviçre ve ABD arasındaki psikolojik para savaşları konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları 2000 dolar seviyesinde yukarı yönlü kırıldığı için psikolojik savaşın kazananının İsviçre olduğunu ifade etti.
Altın ne kadar yükselir konusuna da değinen İslam Memiş; altın fiyatları noktasında 2080, 2100 ve 2300 dolar seviyelerinin gündeme getirilmeye devam ettiğini belirtti. Altın ne olacak konusunun yanı sıra bu durumun doların itibarını daha da zayıflatan durumlar olduğunu da vurguladı. Dün akşamdan bugüne dek yaşanan gelişmeler ve sorulan altın neden yükseldi sorusuna ise hızlı agresif yükselişin sebebi olarak Beyrut patlamasını işaret etti.
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