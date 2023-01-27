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Altın fiyatları yerinde durmuyor! Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

27.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün rekor tazeleyen gram altın bugün düşüş eğiliminde. ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı. Ons altın 1919 dolara kadar düşerken gram altın da buna paralel olarak 1160 liraya kadar geriledi. Peki, Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

Altın fiyatları yerinde durmuyor! Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün zirveden bayrak sallayn altın fiyatları bugün düşüş trendinde. ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklenti olan yüzde 2,8'in üzerinde büyüme gerçekleştiren ABD verisiyle birlikte Altın hızla düşüş yaşadı. Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları da tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.067,57 TL'den alınırken 1.138,72 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 849,57 TL iken satışı ise 849,72 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 648,20 TL'den alınıyor ve 780,86 TL'den satılıyor.

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