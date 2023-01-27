Altın fiyatları yerinde durmuyor! Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün zirveden bayrak sallayn altın fiyatları bugün düşüş trendinde. ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklenti olan yüzde 2,8'in üzerinde büyüme gerçekleştiren ABD verisiyle birlikte Altın hızla düşüş yaşadı. Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları da tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.067,57 TL'den alınırken 1.138,72 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 849,57 TL iken satışı ise 849,72 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 648,20 TL'den alınıyor ve 780,86 TL'den satılıyor.



