Altın fiyatları yıl sonunda ne olacak? Uzman isim rakam verdi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Gram altın yıl sonunda ne kadar olur? Gram altın 9.500 TL'yi görecek mi? İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtlayan Yıldırımtürk, değerli metallerin seyrinde Fed'in faiz politikası, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu ifade etti.

KISA VADEDE DOĞRU TOPARLANMA YAŞANABİLECEK

Altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında çeşitli engellerle karşılaştığını belirten Yıldırımtürk, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Ons altında 3.870 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, fiyatların 4.000 doların üzerinde tutunmaya çalıştığını dile getirdi. Kısa vadede ise 4.140-4.150 dolar seviyelerine doğru toparlanma yaşanabileceğini belirtti.

2027 YILINDA ONS ALTIN 5 BİN DOLARI AŞABİLİR

Altının uzun vadeli yükseliş görünümünün korunduğunu ifade eden Yıldırımtürk, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını 2027 yılında da sürdüreceğini öngördü.

ABD'deki siyasi belirsizliklerin ve Trump yönetiminin karar alma süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların altına yönelik talebi destekleyebileceğini belirten Yıldırımtürk, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin sorgulamaların da yatırımcı tercihlerinde değişime yol açabileceğini söyledi.

2027 yılında altının bu yıl karşılaştığı kadar fazla engelle karşılaşmayabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, yükselişin kademeli olarak devam edebileceğini ve ons altında 5 bin doların üzerinde fiyatlamaların görülebileceğini kaydetti.

"GRAM ALTIN YIL SONU 9.500 TL SEVİYESİNE GELEBİLİR"

Gram altının fiyatlanmasında ons altının yanı sıra dolar/TL kurunun da önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldırımtürk, yurt içindeki yatırımcı talebinin fiyatları desteklediğini belirtti.

Fon krizi sonrasında güvenli liman arayışının öne çıktığını ifade eden Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda ons altın gerilese bile gram altındaki düşüşün aynı ölçüde gerçekleşmediğine dikkat çekti.

Mevduat faizlerinde indirim beklentisiyle vadesi dolan birikimlerin altına yöneldiğini belirten Yıldırımtürk, dolar kurunun yıl sonuna kadar 52-53 TL seviyelerine çıkabileceği beklentisinin gram altın fiyatlarını da etkileyebileceğini söyledi.

Gram altında 6.500 TL seviyesinin destek haline geldiğini kaydeden Yıldırımtürk, yukarı yönlü hareketlerde 7.000, 7.500 ve 8.000 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Yıldırımtürk, gram altının yıl sonu kapanışının ise 9.500 TL seviyesinde gerçekleşebileceği tahminini paylaştı.

2027 GÜMÜŞÜN YILI OLABİLİR Mİ?

Gümüş piyasasında son dönemde daha sakin bir görünümün hakim olduğunu belirten Yıldırımtürk, endüstriyel metal talebinin önceki döneme göre daha az gündemde olduğunu ve borsa yatırım fonlarından (ETF) satışlar geldiğini söyledi.

Buna karşın gümüşün enerji ve yapay zekâ alanlarındaki kullanımının talebi destekleyebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, geri dönüşüm oranının altına kıyasla daha düşük olmasının da piyasada etkili olabileceğini kaydetti.

Gümüşün 2027 yılında altınla birlikte yükselişini sürdürebileceğini öngören Yıldırımtürk, kısa vadede 80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti. Mevcut fiyat seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü de paylaştı.



ALTIN FİYATLARINDA HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Altın piyasasında Fed'in faiz politikası, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Yurt içinde ise gram altının yönünü belirleyen önemli unsurlar arasında dolar/TL kuru bulunuyor.

Bu nedenle ons altındaki hareketlerin yanı sıra döviz kurundaki değişimler de Türkiye'deki altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor.