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Altın fiyatları yükseldi... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarında artış devam edecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatları Fed toplantısının bugün itibari ile başlamasıyla dikey yönde ilerlemeye başladı. ABD'de teşvik kaynakları tartışmaları derin görüş ayrılıkları nedeniyle net olarak sonuçlanmazken, aşı gelişmeleri ile Fed'den pozitif karar gelmesi bekleniyor. Bu süreçte riskli varlıklardan tekrar altına yönelen yatırımcılar, altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceğini merak ediyor. Bu süreçte uzmanlar altın fiyatlarını değerlendirdi.

Pazartesi günü yatay seyirle başlayan altın fiyatlarının gözü bugün başlayan ve yarın bitecek olan yılın son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında. Yatay başlayan altın fiyatları Fed toplantısı ve teşvik paketinden gelecek olumlu gelişmelerden dolayı arttı. Operation Warp Speed’i yöneten general Gustave Perna’nın yaptığı açıklamaya göre aşı çarşamba gününe kadar 50 eyalete dağıtılmış olacak. ABD'de teşvik paketi görüşmelerinde iki partinin, 908 milyar dolarlık yardımının ABD Kongresi’nden geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bugün paketin detayları açıklandı ve paket çalışanlar ve devlet yatırımları olarak ikiye bölündü. Fed'in bugün başlayan ve yarın bitecek olan toplantısından dolayı destek toplayan güvenli liman için yatırımcılar artış bekliyor. Öte yandan yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...

ALTIN FİYATLARI FED KARARI SONRASI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bugün başladı. Geçtiğimiz haftaki düşüşlerden dolayı altına yatırım azalmış, yatırımcılar borsaya yönelerek riskli varlıklara yatırım yapmaya başlamıştı. Fed haberleri ile altın fiyatları tekrar dikey seyredince yatırımcıların gözü Fed'den gelecek olumlu haberlere çevrildi. Peki bu süreçte altının ons fiyatı ne olacak? Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, yaptığı açıklamada Fed'e değinerek; "Fiyatlar yeniden kırılgan durumda fakat Fed tarafından bir kez daha kurtarılabilirler. Ekonomik durum Fed’in daha fazla genişlemeci politika izlemesine olanak sunuyor ve bu da birçok trader’ın altına geri dönmesine neden olabilir." dedi.

"ALTININ YÖNÜ YUKARI SEYİRDE OLABİLİR"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) topantısına değinerek, Fed'in mali paketin gecikmesi ve ekonomideki riskleri göz önüne alarak pozitif değerlendirme yapıp yapmayacağının merak edildiğini belirtti.

908 milyar dolarlık mali paketin sunulduğuna değinen Erkan, teşvik paketinin tartışıldığını ve görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. Erkan açıklamasında, "Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var." dedi.

Bu gelişmelerin altın fiyatlarını yükselterek, altının değer kazandığını vurgulayan Erkan, gümüş fiyatlarına da yorum yaparak, "Gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir." dedi.

UZMANDAN GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatları 465 lira civarinda işlem görüyor. 2021'de altın fiyatları ne olacak merak eden yatırımcılar, altın grafiği yorumlarını araştırıyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiği paylaşarak, güncel altın beklentisini aktardı.

Baştürk önceki günlerde yaptığı açıklamasında "Yükselişler satış fırsatı görüşüm devam ediyor. 473 direncinden yine bir baskı yaşıyor. Kısa vadede 473/474 önemlidir. 200 günlük ortalamamız 423'te..." demişti.

Bugünde ise yaptığı yorumda; "Ons altın aşağıda 1825 önemli destektir. 1825 altında kapanış gelmeden düşüşler sınırlı kalır. Kısa vadede 1848 ve 1854 kademeli dirençleridir." dedi.

Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!


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