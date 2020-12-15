Altın fiyatları yükseldi... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarında artış devam edecek mi?

Pazartesi günü yatay seyirle başlayan altın fiyatlarının gözü bugün başlayan ve yarın bitecek olan yılın son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında. Yatay başlayan altın fiyatları Fed toplantısı ve teşvik paketinden gelecek olumlu gelişmelerden dolayı arttı. Operation Warp Speed’i yöneten general Gustave Perna’nın yaptığı açıklamaya göre aşı çarşamba gününe kadar 50 eyalete dağıtılmış olacak. ABD'de teşvik paketi görüşmelerinde iki partinin, 908 milyar dolarlık yardımının ABD Kongresi’nden geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bugün paketin detayları açıklandı ve paket çalışanlar ve devlet yatırımları olarak ikiye bölündü. Fed'in bugün başlayan ve yarın bitecek olan toplantısından dolayı destek toplayan güvenli liman için yatırımcılar artış bekliyor. Öte yandan yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...

ALTIN FİYATLARI FED KARARI SONRASI NE OLACAK? ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bugün başladı. Geçtiğimiz haftaki düşüşlerden dolayı altına yatırım azalmış, yatırımcılar borsaya yönelerek riskli varlıklara yatırım yapmaya başlamıştı. Fed haberleri ile altın fiyatları tekrar dikey seyredince yatırımcıların gözü Fed'den gelecek olumlu haberlere çevrildi. Peki bu süreçte altının ons fiyatı ne olacak? Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, yaptığı açıklamada Fed'e değinerek; "Fiyatlar yeniden kırılgan durumda fakat Fed tarafından bir kez daha kurtarılabilirler. Ekonomik durum Fed’in daha fazla genişlemeci politika izlemesine olanak sunuyor ve bu da birçok trader’ın altına geri dönmesine neden olabilir." dedi. "ALTININ YÖNÜ YUKARI SEYİRDE OLABİLİR" Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) topantısına değinerek, Fed'in mali paketin gecikmesi ve ekonomideki riskleri göz önüne alarak pozitif değerlendirme yapıp yapmayacağının merak edildiğini belirtti. 908 milyar dolarlık mali paketin sunulduğuna değinen Erkan, teşvik paketinin tartışıldığını ve görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. Erkan açıklamasında, "Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var." dedi.