Uzmanlardan altın ve dolar değerlendirmeleri... Fed faiz artırımı kararı alırsa altın ve dolar fiyatları ne olur?

Dün başlayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı bugün akşam 22:00'da sona erecek. Yapılan açıklamaya göre Fed Başkanı Jerome Powell'in saat 22:30'da Fed kararını duyuracak. Altın, zayıf dolar, yatırımcıların Fed toplantısına odaklanması ve mali teşvik paketine dair umutlar ile beraber yükseldi. Piyasalar şu an valık alım programlarına dair Fed'den yönlendirme bekliyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise senatörleri Washington’da tutarak koronavirüs ile ilgili yardım paketini geçirene kadar noel tatilini erteleyeceğini söyledi. Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi vatandaşların fazladan teşvik paketine dair umutlarını artırmaya devam ediyor. Altın son on yıldaki en iyi yıllık kazancını vermeye doğru devam ediyor. Doların zayıflaması ile altın yatırımcıları Fed'den gelecek kararı beklemeye başladı. Mali teşvik paketine ilişkin umutlar bugün artmaya devam ederken, uzmanlar Fed kararına dair yorumlar yapmaya başladı. Peki Fed faiz artırımı kararı alırsa altın ve dolar ne olur?

FED FAİZ ARTIRIMI YAPARSA ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Piyasalar Fed'den gelecek karara odaklanmış durumda. Fed faiz artırımına giderse altın fiyatları ne olur merak edilirken, umznalar görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Guardian Vaults İş Geliştirme Uzmanı John Feeney yaptığı açıklamada, "Altın fiyatları doların zayıflamasıyla beraber yükseldi fakat fiyat hareketleri kısa vadeli aşağı yönlü eğilimde bir değişikliğe işaret etmiyor, keza 50 günlük hareketli ortalamalarda sınırın altındayız. Fed toplantısıysa altını yukarı yönlü destekleyecek kadar güvercin olabilir." dedi.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ yaptığı açıklamada Fed'in vereceği karara değinerek, "Bugün günlerden Fed toplantısı. Kararda herhangi bir değişiklik beklenmiyor, ancak ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olabilir. Ayrıca, Fed ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. Gelecek yıllara dair nasıl bir ışık tutacak bunu da yakından takip etmekte fayda var.

Ons altın için 1851 - 1847 – 1844 dolar destek noktaları, 1859 - 1862 – 1864 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Gram altın bu sabah yatay seyrediyor. Mevcut pozisyonlar gram altın için bir süre daha korunabilir. İlave alımlar için geri çekilmeler değerlendirilebilir" dedi.