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Altın fiyatları yükselecek mi? Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Son dönemde altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar altın alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan altın yorumları takip ediliyor. Son olarak, Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, “Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600’lü rakamlar söylenmeye başlandı” dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi? Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, altınla ilgili son durumu ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Korona virüsün ikinci dalgası söylentilerinin başlamasıyla birlikte altının 515’li rakamları gördüğünü belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, “Şu an biraz daha düştü. Aşı söylentileri, diğer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha düzelmesiyle altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Ancak bizim izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tüm ülkelerde devam etmesi hasebiyle altın fiyatlarında yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz. Şunu de belirtmek istiyorum ki, altın fiyatlarını hiç kimse günü birlik düşünmesin. Altına yatırım, uzun vadede olan ve günlük yatırım yapılacak bir şey değildir. Özellikle 6 aylık veya bir yıllık bir süreçte altın yatırımı, her zaman yatırımcısına kazandırmıştır” dedi.

'515'Lİ RAKMALARI GÖRDÜK, O RAKAMLARIN ÜSTÜNE KESİNLİKLE ÇIKACAK'

Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğine dikkat çeken Başkan Çakmacı, “Yani 515’li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Bunun hangi tarihte olacağını kestirmemiz mümkün değil. Karmaşık ortamlarda, ülkelerin ekonomik savaşları, savaş ve terör olayları, diğer olaylar altın fiyatlarında etkin rol oynuyor. Yaz sezonu itibariyle, malumunuz düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olduğu bir dönem. Ancak virüsten dolayı vatandaş da bu merasimlere gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı. Gurbetçi çekildi. Bu süreçte altına 10-15 günlük bir talep oluştu ama sonrasında tamamen bitti. Talep şu an sıfır noktasına gelmiş diyebilirim” şeklinde konuştu.

'ALTINA 600'LÜ RAKAMLAR SÖYLENMEYE BAŞLANDI'

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşın gram altına yöneldiğini aktaran Çakmacı, “Bir çeyrek altının 800 lira gibi rakamlara ulaştığı dönemde gelir düzeyi düşük vatandaş alamıyor. Bundan dolayı, yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürdü. Özellikle belirtiyorum, yıl başına kadar altın fiyatlarının 500’lü rakamları geçin dilimiz bile söylemek istemiyor. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600’lü rakamlar söylenmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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