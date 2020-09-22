Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte altın yorum ve değerlendirmeleri!

Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu vatandaşların uzun süredir hareketlilik yaşayan altın fiyatları konusunda en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi. Analistlere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair haber akışı ve jeopolitik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları konusunda orta ve uzun vadede yaşanacak değişimler araştırılıyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? İşte altın yorum ve değerlendirmeleriyle ilgili tüm detaylar...
MineLife Pty kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, dalgalanmaların altının yolculuğunun bir parçası olduğunu belirtiyor. Piyasaların Kovid vakalarındaki artış ve volatilitenin artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de yaklaşmasından kaynaklı olarak doğal şekilde tedirgin olduğunu söylüyor. Buna karşılık altın düşecek mi noktasında ise altın için zeminin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor.
Wendt, Fed ve diğer merkez bankalarından parasal genişleme ve düşük faiz yolu ile gelen yoğun likiditenin daha önce görülmeyen bir büyüklükte olduğunu söylüyor. Ülkelerin de rekor seviyede teşvik paketlerinin uygulamaya aldığını belirten Wendt, Büyük Finans Krizi sonrasının tekrarına tanık olma konusunda değerlendirmelerde bulunuyor. Altın yorumları konusunda özellikle altının henüz başlamış durumda olduğuna dair görüş bildiriyor.
Vatandaşların yanıt aradığı altın düşer mi sorusunun yanı sıra özellikle bugün altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı da sık sık merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 TL olarak görünüyor. Altın fiyatları konusunda İstanbul Kapalıçarşı’ya bakıldığı zaman 468,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altının gramı 468,40 TL’den satılırken 3.086 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira ise 3.107 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra bilezik fiyatları da merak edilenler arasında bulunuyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 427 TL’den alınan 22 ayar bileziğin gramı 431 TL’den satılırken 3.015 TL’den alınan Lira tam ziynet ise 3.035 TL’den satılıyor. Bunların dışında 1.508 TL’den alınan yarım ziynet 1.518 TL’den satılırken 754 TL’den alınan çeyrek ziynet ise 759 TL’den satılıyor.
Altın yükselir mi sorusu sorulurken bir yandan da vatandaşlar tarafından konuyla ilgili öngörüler araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı sakin bir şekilde geçirdiği görülen altın, bu hafta biraz daha hareketli bir şekilde başladı. Gram altın geçen haftayı 455 TL seviyesinde kapatırken haftaya 460 TL ile başlangıç yaptı. İHA’ya altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uşak'taki kuyumcu esnafı Gökhan Yılmaz, geçen hafta piyasanın stabil olduğunu ancak bu haftanın hareketli başladığını belirtti. Altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini de dile getiren Yılmaz, sene sonu 500 TL, gelecek yılın ortalarında ise 550 TL gibi bir fiyat beklentilerinin olduğu konusunda görüşlerini paylaştı.
Öngörü olarak altının biraz yükselişte olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşların altını tamamen yatırım amacıyla değerlendirdiğine değindi. Altın fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların yaşadığı kararsızlıklar ve soru işaretleri devam ediyor.
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