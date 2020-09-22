Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte altın yorum ve değerlendirmeleri!

Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu vatandaşların uzun süredir hareketlilik yaşayan altın fiyatları konusunda en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi. Analistlere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair haber akışı ve jeopolitik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları konusunda orta ve uzun vadede yaşanacak değişimler araştırılıyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? İşte altın yorum ve değerlendirmeleriyle ilgili tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

MineLife Pty kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, dalgalanmaların altının yolculuğunun bir parçası olduğunu belirtiyor. Piyasaların Kovid vakalarındaki artış ve volatilitenin artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de yaklaşmasından kaynaklı olarak doğal şekilde tedirgin olduğunu söylüyor. Buna karşılık altın düşecek mi noktasında ise altın için zeminin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Wendt, Fed ve diğer merkez bankalarından parasal genişleme ve düşük faiz yolu ile gelen yoğun likiditenin daha önce görülmeyen bir büyüklükte olduğunu söylüyor. Ülkelerin de rekor seviyede teşvik paketlerinin uygulamaya aldığını belirten Wendt, Büyük Finans Krizi sonrasının tekrarına tanık olma konusunda değerlendirmelerde bulunuyor. Altın yorumları konusunda özellikle altının henüz başlamış durumda olduğuna dair görüş bildiriyor.