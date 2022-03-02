FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

02.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart Çarşamba günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim dolayısıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart Çarşamba günün güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

2 Mart Çarşamba altın fiyatları haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılmaya başlandı. Rusya Ukrayna savaşının ardından döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 2 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 2 Mart 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Altın güne nasıl başladı?

2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü günü gram altın alış: 862,41TL

2 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 862,58 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 5.716,00 TL

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 5.802,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 2.813,00 TL

2 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 2.839,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.405,00 TL

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.420,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 5.609,00 TL

2 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 5.659,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.760,00 TL

Ata altın satış: 5.806,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin bugün ne kadar?Bitcoin bugün ne kadar?
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyorElinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor
Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldiBenzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.