Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

2 Mart Çarşamba altın fiyatları haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılmaya başlandı. Rusya Ukrayna savaşının ardından döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 2 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 2 Mart 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü günü gram altın alış: 862,41TL

2 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 862,58 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 5.716,00 TL

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 5.802,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 2.813,00 TL

2 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 2.839,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.405,00 TL

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.420,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 5.609,00 TL

2 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 5.659,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.760,00 TL

Ata altın satış: 5.806,00 TL

