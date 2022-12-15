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ALTIN fiyatlarına FED'den darbe! 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

15.12.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın FED faiz kararını açıklaması sonrası yakından takip ediliyor. FED politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Bu açıklama sonrası güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN fiyatlarına FED'den darbe! 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum dünkü FED faiz kararı açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası, politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Peki 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (15 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

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Altın fiyatları, 15 Aralık 2022 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.081,85 TL'den yapan gram altın bugün 1.072,32 TL alış, 1.072,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,141,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.009,00 liradan alınıyor, 7.082,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,583.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.489,00 liradan alınıyor, 3.553,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Aralık itibariyle 1.749,00 liradan alınıyor, 1.776,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Aralık günü 7.014,00 TL alış, 7,080,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Fed, federal fonlama faizini beklentilerin paralelinde 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığa yükseltti. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları faiz kararının ardından aniden düşüş trendine girdi.

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