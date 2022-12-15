ALTIN fiyatlarına FED'den darbe! 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum dünkü FED faiz kararı açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası, politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Peki 15 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 15 Aralık 2022 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.081,85 TL'den yapan gram altın bugün 1.072,32 TL alış, 1.072,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,141,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.009,00 liradan alınıyor, 7.082,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3,583.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.489,00 liradan alınıyor, 3.553,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Aralık itibariyle 1.749,00 liradan alınıyor, 1.776,00 liradan satılıyor.
Tam altın 15 Aralık günü 7.014,00 TL alış, 7,080,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.
Fed, federal fonlama faizini beklentilerin paralelinde 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığa yükseltti. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları faiz kararının ardından aniden düşüş trendine girdi.