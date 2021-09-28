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"Altın fiyatlarında ani yükseliş beklemiyoruz"

28.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, altın fiyatları için ani yükseliş beklemediklerini ifade etti. Eğce açıklamasında gram altının en yüksek seviyesi olan 530 lira seviyesine tekrar gelebileceğini ifade etti.

Doların yeni haftaya yükselişle başlaması ve 8,89 ile tüm zamanların rekorunu kırması üzerine piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolardaki yükseliş sonrası altın gram da 500 liranın üzerinde işlem görüyor.

Gram altındaki yükselişe dolardaki yükselişin neden olduğunu söyleyen Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, “Altın haftaya dolarında rekor kırması ile yükselişle başladı. Altının ons bazında düşüş olsa da dolardaki yükseliş gram altının yükselmesine neden oluyor. Gram altın gün içinde 502 lirayı buldu, yükselişin nedeni dolardaki yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta gram altın 480-482 lira seviyesinde işlem görüyordu. Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi ile birlikte dolarda hareketlilik oldu, doların hareketlenmesi ile de gram altında yükseliş oldu.

ALTIN TEKRAR 530 SEVİYESİNE GELECEKTİR

Altın daha önce 525-530 lira seviyesini gördü, tabii tekrar gördüğü yerlere gelecektir. Ama çok ani bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Bu seviyelerde biraz kalacak gibi. Yükseliş sonrası vatandaşlar satış yapıyor genellikle. Çünkü 1 haftada 20 lirayı bulan bir artış oldu gram altında onun için vatandaşlar satışa yöneldi. Okulların da açılması ile düğün sezonu kapandı diyebiliriz. Dolar-TL kurunda bu kadar bir ani yükseliş beklemiyorduk. Dolar yükselince euro ve altın da yükseldi, hatta altın ons bazında düşük bile kaldı. Eğer ons’da aynı yükseliş trendinde olsa gram altın 550-600 lira seviyelerini görebilir” dedi.

Kaynak: İHA

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Kütahya
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